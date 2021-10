Premier League Inside: Die absurde Gnadenfrist für ManUnited-Trainer Ole Gunnar Solskjaer 

Man stelle sich vor, der FC Liverpool hätte einfach weitergemacht. 5:0 führte die Mannschaft am Sonntag im Old Trafford und war nach einer Stunde in Überzahl nach der Roten Karte gegen Paul Pogba. Die Partie drohte mit einer epischen Niederlage zu enden für Manchester United. Mit einem Ergebnis wie dem 1:7 der brasilianischen Nationalmannschaft im WM-Halbfinale 2014 gegen Deutschland, oder dem 2:8 des FC Barcelona gegen den FC Bayern im Viertelfinale der Champions League im vergangenen Jahr. Nach einem solchen Resultat gegen den Erzrivalen wäre Trainer Ole Gunnar Solskjaer kaum zu halten gewesen. Der Verein wäre angesichts des monumentalen Debakels nicht an der Entlassung des beliebten Ex-Stürmers vorbei gekommen. Anzeige

Weil Liverpool nach einer Stunde allerdings darauf bedacht war, das eigene Personal zu schonen und Kraft zu sparen, hörte die Mannschaft auf zu spielen und beließ es beim 5:0. Auch dieses Ergebnis war eine Demütigung für United, aber es war nicht demütigend genug, um Solskjaer um seinen Posten zu bringen. Der Trainer bekommt eine Gnadenfrist. Er hat die Partien bei Tottenham Hotspur an diesem Samstag, in der Champions League bei Atalanta und das Stadt-Duell mit Manchester City, um seinen Job zu retten. Dass ihm das gelingt, daran glaubt in England kaum jemand. Die Niederlage gegen Liverpool legte brutal die bekannten Mängel im Pressing und in der Organisation der Verteidigung offen. Die Mannschaft zweifelt an den Fähigkeiten ihres Trainers. Selbst die Loyalität der Fans zu Solskjaer geht zur Neige.

Dass der Norweger vorerst im Amt bleibt, beweist vor allem, wie chaotisch es bei Manchester United auf vielen Ebenen zugeht. Die US-amerikanischen Eigner, die Glazer-Familie, legen mehr Wert auf Trikot-Verkäufe, Marketing-Deals und Follower-Zahlen als auf sportlichen Erfolg. So lange der Einzug in die Champions League möglich ist, sehen sie keinen dringenden Handlungsbedarf. Außerdem befindet sich die operative Führung im Umbruch. Vizepräsident Ed Woodward räumt Ende des Jahres seinen Posten. Sein Nachfolger Richard Arnold ist noch nicht offiziell bestätigt. Die Direktoren John Murtough und Darren Fletcher sind noch vergleichsweise neu im Amt. Manchester United leidet an einem Machtvakuum, weshalb undurchsichtig ist, wer Solskjaer überhaupt entlassen sollte.