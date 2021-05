Premier League Inside: Wie Jürgen Klopp in Liverpool eine verkorkste Saison retten kann

Erfolg ist oft relativ. Mit einem Sieg am letzten Premier-League-Spieltag am Sonntag gegen Crystal Palace würde der FC Liverpool höchstwahrscheinlich Platz vier und damit die Qualifikation zur Champions League sicherstellen. Hätte man dem Klub von Trainer Jürgen Klopp zu Saisonbeginn diesen Ertrag vorausgesagt, hätte das als krasse Enttäuschung gelten müssen nach der überlegenen Meisterschaft in der vergangenen Spielzeit. Noch Anfang dieses Jahres waren die Reds Tabellenführer. Danach allerdings erlebten sie einen epochalen Kollaps mit fünf Heimniederlagen nacheinander. Nach dem 0:1 gegen Thomas Tuchels FC Chelsea Anfang März schien die Qualifikation zur Champions League so realistisch wie ein nordenglischer Frühling ohne Regen.

