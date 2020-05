Premier League Inside: Liga-Rückkehr im Juni? Noch viele Hindernisse beim Project Restart

Während die Bundesliga die Rückkehr zum Spielbetrieb beschlossen hat, muss sich die Premier League noch gedulden. Englands Glamour-Liga hofft, dass Premierminister Boris Johnson am Sonntag Lockerungen des Lockdowns verkündet, und will am Montag über das so genannte Project Restart beraten. Das Konzept sieht vor, dass im Mutterland des Fußballs ab der ersten Juni-Woche wieder gespielt werden kann. Doch es gibt eine Vielzahl an Hindernissen und Unwägbarkeiten.