Premier League Inside: Kann der FC Liverpool den Titel verteidigen? Ihre größte Stärke gibt es nicht zu kaufen

Das Feuerwerk zur Übergabe des Meisterpokals an den FC Liverpool war noch nicht verraucht, da bekam Jürgen Klopp schon einen Vorgeschmack darauf, was es heißt, ab sofort nicht mehr Jäger zu sein, sondern Gejagter. Beim letzten Heimspiel der Saison gegen den FC Chelsea (5:3) , das der Titel-Kür voran gegangen war, hatte es einen Streit zwischen dem Meistertrainer und seinem Gegenüber Frank Lampard gegeben. Nach der Partie warnte Chelseas Coach, dass Liverpool nicht zu arrogant werden sollte nach der ersten Meisterschaft seit 30 Jahren. Damit erklärte er den Angriff auf den neuen Champion gewissermaßen für eröffnet.

Es wird eine Mammut-Aufgabe werden für den FC Liverpool , den Titel in der kommenden Saison zu verteidigen, denn die Konkurrenz ist wild entschlossen zum Gegenschlag. Allen voran natürlich der entthronte Meister Manchester City, der Rückenwind hat nach der aufgehobenen Europapokal-Sperre durch den Internationalen Sportgerichtshof CAS. Das Urteil bedeutet, dass Trainer Pep Guardiola und Stars wie Kevin De Bruyne und Raheem Sterling dem Klub erhalten bleiben , zumindest für die kommende Saison. Außerdem sind üppige Investitionen in den Kader geplant. Vor allem die brüchige Defensive soll renoviert werden.

Auch der FC Chelsea bringt sich als Titelanwärter in Stellung

Auch Chelsea bringt sich als Titelanwärter in Stellung. Die erste Saison unter Trainer-Neuling Lampard war eine Spielzeit des Übergangs, auch wegen einer Transfersperre durch die FIFA. Die Einkäufe zur neuen Kampagne (Timo Werner und Hakim Ziyech sind schon da, Kai Havertz soll noch kommen) beweisen, dass der Klub wieder ernst machen will. Allerdings muss auch Chelsea dringend noch an der Abwehr arbeiten und das Torwart-Problem mit dem unzuverlässigen Kepa Arrizabalaga lösen.