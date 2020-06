Premier League Inside: Warum es bei der Sperre von ManCity um die Zukunft des Fußballs geht

Noch ruht der Spielbetrieb in England, die Premier League nimmt erst kommende Woche wieder ihren Dienst auf, doch Manchester City musste schon in den vergangenen Tagen zum wichtigsten Termin der Saison antreten. Von Montag bis Mittwoch kämpfte der noch amtierende englische Meister vor dem internationalen Sportgerichtshof CAS gegen den Ausschluss aus dem internationalen Wettbewerb für zwei Jahre, den die Uefa im Februar als Strafe für Verstöße gegen das Financial Fairplay verhängt hat.