Premier League Inside: Warum der Fehlstart von Manchester City kein Zufall ist

Eine gute Leistung in der Champions League reicht allerdings nicht, um die Probleme bei den "Citizens" zu überdecken. Sie sind in der Liga mit nur zwei Siegen aus fünf Spielen so schlecht gestartet wie noch nie unter Guardiola . Für den einstigen Coach des FC Barcelona und des FC Bayern bedeutet diese Bilanz den schlechtesten Start überhaupt. Auch wenn City von Verletzungen geplagt ist: Der 13. Platz in der Premier League ist das Ergebnis eines schleichenden Niedergangs.

Demütigung durch FC Liverpool erhöht Druck auf Man City

So viele Schwachstellen im Gefüge sind ein tristes Zeugnis für einen Klub, der dank Sponsoring aus Abu Dhabi über uneingeschränkten Reichtum verfügt und alleine seit Guardiolas Ankunft vor vier Jahren angeblich rund eine Milliarde Euro in neues Personal gesteckt hat. Auch der Trainer steht unter Druck. Nach der Demütigung durch den FC Liverpool im Meisterschaftsrennen in der vergangenen Saison und dem wieder einmal frühen Scheitern in der Champions League im Viertelfinale gegen Olympique Lyon erwartet die Fachwelt, dass sein himmelblaues Ungetüm in dieser Spielzeit zurückschlägt. Das ist die Herausforderung für Guardiola in seinem letzten Vertragsjahr. In seiner gesamten Zeit bei Manchester City ist es: seine größte Herausforderung.