Premier League Inside: Darum ist Ilkay Gündogan für Manchester City wichtiger denn je

Dass sich Ilkay Gündogan ein Heißgetränk im gegnerischen Strafraum zubereitet – das ist bisher nicht vorgekommen, doch laut seinem Trainer bei Manchester City wäre das kein Problem für den Deutschen. “Er ist einer dieser Spieler, die vor dem Torwart stehen, noch einen Kaffee trinken und trotzdem Zeit zum Abschluss haben”, sagte Pep Guardiola kürzlich. Einerseits ist das natürlich ein seltsames Sprachbild, andererseits hat der Übungsleiter aus Katalonien Recht mit seiner Beobachtung, dass Gündogan aktuell auftritt wie ein abgeklärter Torjäger. Anzeige

Als momentan bestes Team der Premier League ist Manchester City an die Tabellenspitze gestürmt und könnte mit einem Sieg am Sonntag beim strauchelnden Titelverteidiger FC Liverpool schon eine Vorentscheidung im Meisterschaftskampf herbeiführen. Zehn Punkte würde dann der Vorsprung von Guardiolas Mannschaft auf die seines Rivalen Jürgen Klopp betragen. Schlüsselspieler bei der Wiedergeburt der Himmelblauen nach der enttäuschenden Vorsaison und einem schwachen Start in diese Spielzeit ist Gündogan – und das in neuer Rolle.

Anstatt auf der Sechs kommt der Deutsche etwas weiter vorne zum Einsatz, auf einer der offensiven Positionen im Mittelfeld. Von dort aus steuert er das Spiel, setzt die vor ihm wirbelnde Angriffsreihe in Szene oder trifft mit bemerkenswerter Leichtigkeit selbst. Mit insgesamt sieben Toren in dieser Saison, alle seit Mitte Dezember erzielt, ist Gündogan zusammen mit Raheem Sterling Manchester Citys bester Schütze und hat schon jetzt seine persönliche Karriere-Bestmarke aufgestellt. Und das, obwohl der ehemalige Nürnberger und Dortmunder zu Beginn der Spielzeit am Corona-Virus litt und erst langsam wieder zu Kräften fand.

Ilkay Gündogan hat seine Chance genutzt