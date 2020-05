Premier League Inside: Der Neustart-Termin steht - doch es gibt noch einige Baustellen

Der Weg zum Neustart in England war schwerfällig, aus verschiedenen Gründen. Weil in der Premier League mehr Geld im Spiel ist als in allen anderen Ligen, beharrten viele Klubs in den vergangenen Wochen stur auf eigenen Interessen. Dazu äußerten prominente Profis wie Raheem Sterling, Sergio Agüero der Danny Rose Bedenken an der Rückkehr zum Spielbetrieb oder protestierten offen dagegen. Außerdem operiert die britische Regierung in der Krise chaotisch. Großbritannien hat nach den USA die meisten Corona-Toten. Die Liga musste sensibel vorgehen bei ihrer Rückkehr zu dem, was auf absehbare Zeit die Normalität sein wird.