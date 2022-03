Premier League Inside: Ralf Rangnicks bittere 100-Tage-Bilanz bei Manchester United

Paul Scholes ist verwirrt. “Wie kam der Verein hinter den Kulissen zu der Entscheidung, dass dieser Mann der richtige Mann für sechs oder sieben Monate sein würde? Das macht mich ratlos”, sagte die Manchester-United -Legende nach dem deprimierenden 1:4 bei Manchester City am vergangenen Wochenende. Dieser Mann – damit meinte er Ralf Rangnick, den Interimstrainer des englischen Rekordmeisters, und mit seiner Ratlosigkeit ist Scholes nicht alleine. Seit etwas mehr als 100 Tagen ist Rangnick im Amt, und mittlerweile tun sich immer mehr Beobachter auf der Insel schwer damit, einen Sinn in seiner Verpflichtung bis zum Ende der Saison zu erkennen. Von der Euphorie bei seinem Antritt (“godfather of gegenpressing”) ist nichts mehr übrig.

Wie entschlossen die Mannschaft dazu ist, muss bezweifelt werden. Seit Wochen halten sich Berichte über interne Zerwürfnisse, vor allem zwischen Kapitän Harry Maguire und Cristiano Ronaldo. Gegen Manchester City machte United in der zweiten Halbzeit einen lustlosen Eindruck. Einflussreiche Profis wie Paul Pogba und Marcus Rashford sind unzufrieden. Um Ronaldo rumort es ohnehin ständig. Rangnick wird mangelnde Autorität unterstellt, weil sein Posten zeitlich begrenzt ist und er zum ersten Mal einen internationalen Großklub trainiert. Die zarten Fortschritte, die er erzielt, gehen in der Gesamtbetrachtung unter, aber es gibt sie. Der Durchbruch des jungen Anthony Elanga und die zuletzt verbesserte Form des Ex-Dortmunders Jadon Sancho sind Verdienst des Trainers.

Seit dem Abgang von Sir Alex Ferguson ging es bergab

Es ist verständlich, dass Rangnick der Job im Old Trafford gereizt hat, doch mittlerweile dürfte ihm klar geworden sein, worauf er sich eingelassen hat. Seit dem Weggang von Sir Alex Ferguson ist Manchester United ein Chaos-Verein, dem es an einer langfristigen Strategie ebenso fehlt wie an sportlicher Kompetenz an den entscheidenden Stellen. Das Ergebnis ist eine der teuersten Mannschaften des Weltfußballs, die offensichtlich nicht harmoniert, und in der man nur wenigen Profis eine Rolle bei einem Manchester United der Zukunft zutraut.