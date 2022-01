Premier League Inside: Warum Englands Öffentlichkeit schon an Ralf Rangnick zweifelt

Die englische Bezeichnung für Interimstrainer lautet “caretaker manager”, und wenn man im Wörterbuch nach der Übersetzung für “caretaker” schaut, dann findet man dort: Hausmeister, Betreuer, Verwalter. Genau das – verwalten – macht Ralf Rangnick in seinen ersten Wochen als Interimstrainer bei Manchester United. Er verwaltet das, was sein Vorgänger Ole Gunnar Solskjaer ihm hinterlassen hat. Die Ergebnisse haben sich zwar verbessert mit vier Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage in sieben Spielen, ein spielerischer Fortschritt ist aber nicht zu erkennen.

