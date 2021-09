Premier League Inside: Ronaldo rechtfertigt mit dem Doppelpack den Hype um seine Person 

Natürlich drehte sich vor, bei und nach der Partie von Manchester United gegen Newcastle alles um den 36 Jahre alten Portugiesen, der zum Ende seiner illustren Laufbahn noch einmal den seit Jahren um Identität ringenden englischen Rekordmeister beehrt. Seit Ronaldos Abschied 2009 für die damalige Weltrekord-Summe von 94 Millionen Euro zu Real Madrid wurde United nur noch zwei Mal Meister, zuletzt 2013, im finalen Dienstjahr von Trainer Sir Alex Ferguson. Mit Ronaldo sollen die goldenen Zeiten zurück kehren. Wie sehr seine als romantische Heimat-Geschichte verkaufte Rückkehr das Umfeld des Klubs beflügelt, war schon Stunden vor dem Spiel zu besichtigen. “Viva Ronaldo!” klang aus den Kneipen am Old Trafford, Fanartikel-Händler verkauften Ronaldo-Fahnen mit der Aufschrift “Welcome home”, sein Trikot mit der Nummer 7 war zum allgemeinen Dresscode erhoben worden.

Ronaldo spielte die vollen 90 Minuten, und zwar als alleinige Sturmspitze, und es dauerte bis kurz vor der Pause, dass sein gelungenes Comeback Formen annahm. Nach einem Fehler von Newcastle-Torwart Freddie Woodman staubte der Portugiese mit seinem ersten United-Tor seit zwölf Jahren und 124 Tagen zum 1:0 ab. Auch bei seinem zweiten Treffer zum 2:1 nach etwas mehr als einer Stunde half der Schlussmann der Gäste. Es wirkte, als wollte Newcastle auf keinen Fall stören bei der Ronaldo-Party. Ganz anders übrigens als eine Gruppe feministischer Aktivisten, die kurz nach Anpfiff per Kleinflugzeug ein Banner über das Stadion flog, das an die Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Portugiesen erinnerte.

Englands Presse war angetan von seinem Comeback, ohne allerdings komplett in Euphorie zu verfallen – zumal die größten Schlagzeilen auf der Insel am Sonntag einer anderen Persönlichkeit des Sports gehörten, nämlich US-Open-Siegerin Emma Raducanu. Die seriöse Times schrieb über Ronaldos Leistung: “Es werden schwerere Gegner kommen. Aber für eine Heimkehr-Party war das nicht schlecht.” Die Boulevardzeitung Mirror bewunderte seine Effizienz: “Manchester United hat den zuverlässigsten aller Torschützen zurück geholt.” Das Blatt wies allerdings auch darauf hin, dass Ronaldo im Alter von 36 nicht mehr alle Disziplinen des modernen Fußballs beherrsche: “Eine volle Ladung an energischem Pressing” sei von ihm nicht zu erwarten. Der linksliberale Guardian analysierte, dass die “Heldenverehrung” um Ronaldo nicht Manchester Uniteds Schwachstellen verdecken würde, nämlich die Mängel im defensiven Mittelfeld.

In der Tat haben viele Kommentaren in England seit der Bekanntgabe seiner Rückkehr die Frage aufgeworfen, ob der Verein den Superstar überhaupt brauche, oder ob seine Verpflichtung vor allem ein Akt der Nostalgie sei. Diese Zweifel bleiben nach seinem Debüt. Doch mit dem Doppelpack gegen Newcastle rechtfertigte Ronaldo fürs Erste den Hype um seine Person und bekräftigte das Gefühl der United-Gemeinde, dass der Klub zurück sei auf dem Weg zum Glanz von früher. Oder, wie Trainer Ole Gunnar Solskjaer seine Empfindungen nach Ronaldos ersten 90 Minuten an alter, neuer Wirkungsstätte beschrieb: “Es fühlt sich an wie in den alten Tagen.”