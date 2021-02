Premier League Inside: Warum der Tabellenletzte Sheffield zu Recht an seinem Trainer festhält

Erfolg ist immer relativ. Für Sheffield United muss es schon als Erfolg gelten, neuerdings auf einer Stufe mit der schlechtesten Mannschaft in der Geschichte der Premier League zu stehen. Die Blades, wie der Klub aus South Yorkshire genannt wird, erleben eine Horror-Saison. Sie sind Tabellenletzter und werden ziemlich sicher absteigen. Lange sah es sogar danach aus, als würden sie den Negativ-Rekord von Derby County unterbieten, das 2007/2008 nur mickrige elf Punkte holte. Doch dieser historische Makel bleibt Sheffield United wohl erspart. Nach einem Mini-Aufschwung in den vergangenen Wochen steht das Team mittlerweile ebenfalls bei elf Zählern.

Dass es schon als Erfolg gelten muss, nicht als ärmlichste Mannschaft der Liga-Geschichte in Erinnerung zu bleiben, belegt den dramatischen Absturz des Klubs. Noch in der vergangenen Saison war Sheffield United die Sensation in Englands höchster Spielklasse und hatte realistische Aussichten auf die Teilnahme an der Europa League. Dann kam die Corona-Pause – und damit der Einbruch der Blades. Seit dem Neustart des Spielbetriebs läuft es nicht mehr.