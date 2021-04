Premier League Inside: So wurde Ryan Mason (29) bei Tottenham Hotspur zum Mourinho-Nachfolger

Im Leben geht es oft darum, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Ryan Mason war zur falschen Zeit am falschen Ort am 22. Januar 2017. Mit Hull City traf er in der Premier League auf den FC Chelsea. Nach einer Flanke stieß er mit Chelsea-Kante Gary Cahill zusammen und musste auf einer Trage vom Feld gebracht werden. Schädelbruch lautete die Diagnose. Vergeblich arbeitete Mason an einer Rückkehr. 13 Monate nach dem Zwischenfall beendete er seine Karriere – mit nur 26 Jahren. Anzeige

Anfang dieser Woche war Mason zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Tottenham Hotspur hatte Trainer José Mourinho gefeuert, aus den Mourinho-typischen Gründen: zermürbender Defensiv-Fußball, schlechte Ergebnisse, miese Stimmung in der Mannschaft, sein Riesen-Ego. Zum Nachfolger für den Rest der Saison wurde Mason ernannt, seit Kindheit Tottenham-Fan, in der Akademie des Klubs ausgebildet, unter Mourinhos Vorgänger Mauricio Pochettino zum Premier-League-Profi geworden und zuletzt als so genannter Head of Development im Tottenham-Nachwuchs tätig.

Im Trubel um die Super League, an der auch die Spurs teilnehmen wollten, konnte fast untergehen, dass der Verein neuerdings den jüngsten Trainer der Premier-League-Geschichte beschäftigt. Mit mittlerweile 29 Jahren ist Mason nur wenig älter als damals Julian Nagelsmann, der einst mit 28 als Coach der TSG Hoffenheim debütierte und nach wie vor jüngster Trainer der Bundesliga ist. Ironischerweise wird Nagelsmann als Kandidat für den Tottenham-Posten ab der neuen Saison genannt.

Erstmal allerdings darf sich Mason beweisen, und sein Einstand gelang mit dem 2:1-Erfolg gegen den FC Southampton (dessen Coach Ralph Hasenhüttl ebenfalls mit dem Spurs-Job in Verbindung gebracht wird). Gleich in seinem zweiten Spiel könnte Mason schaffen, was seinem beliebten Ziehvater Pochettino misslang – er kann mit Tottenham eine Trophäe gewinnen, die erste seit dem Ligapokal 2008. Im Finale dieses Wettbewerbs trifft die Mannschaft am Sonntag auf Manchester City.

Es sagt viel über das Misstrauen in Mourinho, dass ihn der Verein wenige Tage vor dieser Partie feuerte und das Endspiel lieber dem unerfahrenen Mason anvertraut. Der neue Mann ist das genaue Gegenteil seines Vorgängers, ein Anti-Mourinho – ohne große Erfolge und großes Ego, dafür mit Wertschätzung für seine Spieler und offensichtlicher Begeisterung für die Aufgabe bei Tottenham. “Es ist kein Geheimnis, dass ich diesen Verein liebe”, hat Mason zum Einstand gesagt. Solche Sätze eignen sich bestens, um die Laune des Anhangs zu heben nach der Tristesse zuletzt unter Mourinho und dem Debakel um die Super League.