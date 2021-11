Premier League Inside: Wie Tottenham Hotspur vom Kurs abgekommen ist

Falls Antonio Conte Zweifel gehabt haben sollte, wie viel Arbeit ihn bei seinem neuen Klub erwartet, dann wurde er gleich im ersten Spiel belehrt. In der Conference League ging Tottenham Hotspur gegen Vitesse Arnhem innerhalb einer halben Stunde 3:0 in Führung, verschleuderte diesen Vorsprung in einer chaotischen Veranstaltung mit insgesamt drei Platzverweisen aber fast noch. “Wir brauchen ein bisschen Geduld und müssen an vielen Dingen arbeiten”, sagte der Coach aus Italien, versicherte aber: “Ich habe keine Angst vor Arbeit.” Anzeige

Contes Verpflichtung als Nachfolger des nach nur 17 Spielen vom Hof gejagten Nuno Espírito Santo wird in England als Coup gewertet, der die Nordlondoner wieder konkurrenzfähig macht. Conte gilt als einer der besten Trainer im Geschäft, bei allen Stationen hatte er Erfolg. Mit Juventus wurde er in drei Jahren drei Mal Meister, mit dem FC Chelsea gewann er die Premier League, Inter Mailand führte er in der vergangenen Saison zum ersten Titel seit elf Jahren.

Beobachter auf der Insel sind überzeugt, dass er auch Englands Tabellenneunten Tottenham, der sich am vergangenen Wochenende beim 0:3 gegen Manchester United in einem erschütternden Zustand gezeigt hatte, wieder auf Kurs bringt. Platz vier hinter dem Spitzentrio Chelsea, FC Liverpool und Manchester City und damit die Qualifikation zur Champions League ist ein durchaus realistisches Ziel in dieser Saison. Ob sich Tottenham mittelfristig wieder in der Spitze des englischen Fußballs verankert, muss allerdings bezweifelt werden, denn dazu gehört mehr als die Arbeit auf dem Trainingsplatz.

Sportliche Talfahrt seit dem verlorenen Champions-League-Finale 2019 Der Klub ist vom Weg abgekommen seit dem sensationellen Einzug ins Champions-League-Finale 2019, wo es ein 0:2 gegen Liverpool gab. Der Bau des 1,2 Milliarden Pfund teuren Tottenham Hotspur Stadiums und die Corona-Pandemie bieten sich als Erklärung an. Vorstand Daniel Levy verschleppte einen dringend nötigen Umbruch im Kader und machte den Fehler, den beliebten Trainer Mauricio Pochettino mit José Mourinho zu ersetzen, der seinen Zenit längst überschritten hat und nur noch von seinem Namen lebt. Die Implosion des Mourinho-Experiments war so vorhersehbar wie Nieselregen im Londoner Herbst.

Bei der Suche nach einem Nachfolger blamierte sich der Verein. Epische 72 Tage dauerte es, bis Espírito Santo vorgestellt wurde, eine Art Mourinho Light, der mit seiner defensiven Spielweise das genaue Gegenteil jenes mitreißenden, fließenden Fußballs repräsentierte, den Levy als “Tottenham-DNA” ausgerufen hat. Nuno, wie der Ex-Coach der Wolverhampton Wanderers in England nur genannt wird, war nicht erste oder zweite, sondern eher siebte oder achte Wahl. Er hatte bei Tottenham keine Chance. Erschwert wurde seine Aufgabe dadurch, dass Torjäger Harry Kane, eigentlich Sinnbild für Vereinstreue und Professionalität, seinen gescheiterten Wechsel zu Manchester City nicht verwunden hat und offenkundig nur noch wenig Freude daran verspürt, das Spurs-Trikot zu tragen.