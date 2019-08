Premier League inside: Vor diesen Spurs muss der FC Bayern keine Angst haben

Wenn eine Mannschaft das Finale der Champions League erreicht, dann sollte sie doch eigentlich als absolutes Topteam gelten. Dann sollte sie doch eigentlich auch in der Saison darauf ein Kandidat auf den Titel sein, in Europas Königsklasse genauso wie in der eigenen Liga. Dann sollte sie sich doch eigentlich in Reichweite zu Real Madrid, Barcelona, Juventus oder Jürgen Klopps FC Liverpool befinden. Bei Tottenham Hotspur ist das anders.

Der Einzug ins Champions-League-Endspiel im Frühjahr (0:2 gegen Liverpool) war eine Sensation, eine Ausnahme, Wiederholung unwahrscheinlich. In der Premier League ist der Weg zur Meisterschaft auch in dieser Saison durch Manchester City und Liverpool versperrt. Und überhaupt kann man Tottenham im Moment nicht als Topklub ernst nehmen. Vor diesen Spurs muss der FC Bayern in der Vorrunde der Champions League keine Angst haben.

Das sind die teuersten Sommer-Neuzugänge der Premier League 2019/20 Harry Maguire, Nicolas Pépé und Rodri sind nur drei der großen Namen, die in die Premier League gewechselt sind. Das sind die teuersten Transfers der englischen Liga. ©

Anzeige

Die Bilanz eines Abstiegskandidaten

Die Ergebnisse sind schon länger schlecht, wenn man genau hinschaut. In den letzten zwölf Spielen der vergangenen Saison in der Premier League gab es sieben Niederlagen und nur drei Siege. Das ist die Bilanz eines Abstiegskandidaten. Auch die neue Spielzeit begann schwach. Der Erfolg gegen Aufsteiger Aston Villa war wacklig, das Remis bei Manchester City pures Glück, die Heim-Niederlage zuletzt gegen Newcastle durch den Treffer des Ex-Hoffenheimers Joelinton folgerichtig. Vor dem Nordlondon-Derby am Sonntag bei Arsenal ist die Lage angespannt.

Eigentlich sollte der Überraschungs-Coup in der Champions League Aufbruchstimmung erzeugen bei den Spurs mit ihrem tollen neuen Stadion, doch das Gegenteil ist der Fall. Die Lage ist eingefahren. Schlüsselspieler wie Jan Vertonghen sitzen plötzlich auf der Bank. Regisseur Christian Eriksen hofft noch auf einen Wechsel bis zum Ende der internationalen Transferfrist. Trainer Pochettino beklagt wieder einmal sein Schicksal, wie so oft.

Im Frühjahr hat er mit einem Abschied kokettiert – und es wäre wohl das Beste gewesen, wenn er tatsächlich gegangen wäre. Mehr als das Finale der Champions League ist mit Tottenham nicht zu erreichen. Nach fünf Jahren unter dem argentinischen Ex-Nationalspieler hätte dem Verein ein neuer Impuls gut getan. Die aktuellen Spurs sind als Topteam nicht ernst zu nehmen.

Mehr anzeigen

SPORTBUZZER-Aktion: Stimme über die Startelf von Rafas HSV-Stars ab – und werde ihr Co-Trainer neben Thomas Doll!