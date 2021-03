Premier League Inside: Wie Tuchel einen gewaltigen Schritt aus Klopps Schatten macht

Liverpools Misere ist längst mehr als einfach nur ein Durchhänger, der sich erklären ließe nach dem Rausch der vergangenen Jahre – Champions-League-Sieger 2019, Meister 2020 – und angesichts des Verletzungspechs in dieser Saison. Die Mannschaft erlebt einen besorgniserregenden Absturz. Nichts mehr ist zu sehen von dem Starkstrom-Fußball, den Klopp in Anfield implementiert hat. Die Energie beim Pressing fehlte gegen Chelsea ebenso wie die Wucht im Angriff. Die Mannschaft brachte nur einen Ball aufs Tor. Torjäger Mohamed Salah wurde nach einer Stunde ausgewechselt und war darüber sichtlich verärgert. Sein Berater reagierte mit einem kryptischen Tweet. Zusätzlich zur sportlichen Krise drohen offenbar auch atmosphärische Störungen.

Klopp sah paralysiert aus nach dem Spiel. Er scheint selbst nicht zu verstehen, was gerade mit seiner Mannschaft passiert, die in der Vorsaison noch unantastbar war. Der Trainer erlebt aktuell die schwerste Zeit seit seiner Ankunft in England im Oktober 2015. Das 0:1 gegen Chelsea bedeutet: Platz sieben, vier Punkte Rückstand auf die Champions-League-Ränge. Gemessen an der gegenwärtigen Form müssen die Reds schon froh sein, wenn es mit der Europa League klappt.

Auf dem begehrten vierten Platz, der den Einzug in die Königsklasse garantiert, steht neuerdings der FC Chelsea. Wie wichtig der Sieg in Anfield war, ließ sich nach Abpfiff an Tuchel erkennen. Der sonst so kühle Trainer stieß einen Jubelschrei aus, umarmte seine Spieler herzhaft, lachte. So gelöst hat man ihn noch nie gesehen seit seinem Amtsantritt Ende Januar.