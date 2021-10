Premier League Inside: Wie Englands Fußball am Beispiel Newcastle beim Eigentümer-Test scheitert

Der englische Fußball wird erschüttert in diesen Tagen, und zwar durch die Übernahme Newcastle Uniteds durch eine Investorengruppe, hinter der zu 80 Prozent der Staatsfonds Saudi-Arabiens steckt. Zwar beteuern alle Seiten, dass dieser Fonds eigenständig handele und nicht mit dem Staat gleichzusetzen sei, doch das ist nur schwer zu glauben. Die allgemeine Deutung ist, dass sich nach Manchester City (Abu Dhabi) neuerdings ein weiterer Klub aus der Premier League in der Hand eines reichen Öl-Staats befindet, dem schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden.

Newcastles Fan-Gemeinde stört das nicht. Nach 14 trostlosen Jahren unter dem Sportartikel-Magnaten Mike Ashley feiert sie die Übernahme durch die Saudis in der Hoffnung auf glamouröse Transfers und Champions-League-Nächte im Flutlicht des St. James’ Park. Und so verstörend die Bilder von euphorischen Anhängern in Scheich-Kostüm und mit der Flagge Saudi-Arabiens sind – nicht die Fans haben es zu verantworten, dass sich Newcastle United neuerdings praktisch in Besitz eines zweifelhaften Regimes befindet . Diese Verantwortung fällt der Liga zu.

Die Premier League und die für die unteren Spielklassen zuständige EFL sind theoretisch in der Lage, die Übernahme von Vereinen durch Eigner mit unlauteren Motiven zu verhindern, und zwar mit dem so genannten Eigentümer-und-Direktoren-Test. Der ist allerdings zu lasch und konnte in der Vergangenheit ebenso wenig verhindern, dass Wigan Athletic und die Bolton Wanderers von unseriösen Geschäftsleuten in die Insolvenz geführt oder der FC Bury praktisch aus der Vereinslandschaft gelöscht wurden. In der Premier League durfte Scheich Mansour Manchester City ebenso übernehmen wie nun der Staatsfonds Saudi-Arabiens Newcastle United.