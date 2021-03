Premier League Inside: Warum Southampton auf Hasenhüttls Geduld hofft  

Seit einem 1:0-Erfolg zu Jahresbeginn gegen Meister FC Liverpool geht im Grunde nichts mehr. Die Mannschaft erlitt eine Rekord-Negativserie mit sechs Premier-League-Niederlagen nacheinander und musste im Zuge dessen das zweite 0:9 innerhalb von 15 Monaten hinnehmen. In der Vorsaison war Southampton gegen Leicester City mit diesem Ergebnis untergegangen, diesmal gegen Manchester United. Höher hat in der Premier League noch keine Mannschaft verloren.

Das 1:1 gegen Chelsea vor einer Woche konnte die Krise nicht bremsen, wie die jüngste Niederlage in Leeds zeigte. Statt vom Europapokal zu träumen, muss Southampton aufpassen, nicht noch in den Abstiegskampf zu rutschen. Bei den meisten Vereinen würde der Trainer bei einer solchen Misere in Frage stehen, doch Hasenhüttl muss sich keine Sorgen um seinen Job machen. Im Gegenteil: Sein Arbeitgeber ist in der Pflicht, ihm eine Perspektive zu bieten.