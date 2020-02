Premier League inside: West Ham United sorgt für Peinlichkeiten auf und neben dem Platz

Cameron Robson hat Post bekommen in diesen Tagen. Darin wurde ihm mitgeteilt, dass er für den Rest der Saison keine Spiele seines Lieblingsvereins West Ham United mehr besuchen darf. “Man denkt sich einfach nur: Wie können sie das tun? Ich bin vor allem verärgert”, klagte er im Telegraph.

Der Grund für die Verbannung des 23 Jahre alten Fans ist dieser: Er war Fahnenträger beim Heimspiel gegen Liverpool (0:2) in der vergangenen Woche. Diese Ehre nutzte er zum zivilen Ungehorsam und trug ein T-Shirt mit der Aufschrift: GSB OUT. Gemeint waren damit die Klubbesitzer David Gold und David Sullivan und Vize-Vorstand Karren Brady.

West Ham: Vereinsspitze in der Kritik

Sensation in Spanien: Ex-BVB-Profi Alexander Isak schießt Real Madrid aus Copa del Rey

Für viele Fans steht fest, dass der Klub mit dem Umzug seine Seele verkauft hat. Das Olympiastadion ist nicht für Fußball gemacht, die Sitze sind zu weit weg vom Rasen, die Stimmung verflüchtigt sich im weiten Rund. Zur neuen Saison sollen zusätzliche Plätze installiert werden, um das Publikum näher ans Spielfeld zu bringen. Eine gute Idee eigentlich. Spötter fragen allerdings, wie der Verein die neuen Kapazitäten füllen möchte – in der zweiten Liga.

Anstatt im Europapokal spielt West Ham gegen den Abstieg, und das ist nur folgerichtig. Der Verein lag fatal daneben mit der Einschätzung, dass es sich bei Manuel Pellegrini um einen Weltklasse-Trainer handele. Er wurde vor wenigen Wochen von David Moyes abgelöst , den die Hammers erst anderthalb Jahre zuvor verabschiedet hatten. Obwohl der Verein öffentlich darauf hinweist, dass er massiv in die Mannschaft investiert (214 Millionen Pfund für Transfers in den vergangenen vier Jahren) und mit der Verpflichtung von Sébastien Haller aus Frankfurt einen Rekordkauf getätigt hat, ist die sportliche Lage dramatisch.

Leroy Sané, Moritz Leitner und Mesut Özil gehören zum deutschen Premier-League-Kontingent. Doch welche ihrer Landsleute sind noch in Englands Oberhaus am Ball? ©

Diese Deutschen spielen in der Premier League

West Ham im Abstiegskampf

Seit dem 3:3 am Wochenende gegen Brighton, als die Hammers durch lächerliches Abwehrverhalten einen 3:1-Vorsprung verspielten, steht der Klub auf einem Abstiegsplatz. Peinlichkeiten abseits des Rasens runden das Bild vom Chaos-Verein ab. Hier tat sich Angreifer Michail Antonio hervor, als er an Weihnachten seinen Lamborghini in einen Vorgarten steuerte, verkleidet als Schneemann.