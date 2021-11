Premier League Inside: Wie West Ham plötzlich zum Spitzenteam wurde

Es geschehen wundersame Dinge bei West Ham United. Dinge, die man in den vergangenen Jahren für einen Witz gehalten hätte. Dinge wie das Interview mit Trainer David Moyes nach dem 3:2-Heimsieg gegen den FC Liverpool vor der Länderspiel-Pause. Der Fragesteller der BBC fragte allen Ernstes nach den Chancen auf die Meisterschaft, und Moyes antwortete darauf sachlich und ruhig. Er denke immer positiv, sagte der Schotte, aber als Kandidaten auf den Titel sehe er seine Mannschaft nicht. Ein realistisches Ziel sei in dieser Saison Platz vier und damit die Qualifikation zur Champions League .

Damit sieht es gut aus. Mit dem Sieg gegen das zuvor 25 Spiele ungeschlagene Liverpool überholte West Ham den Klub von Trainer Jürgen Klopp, ist als Tabellendritter punktgleich mit Meister Manchester City und liegt nur drei Zähler hinter Spitzenreiter FC Chelsea. Die “Hammers”, wie der Verein aus dem Osten Londons genannt wird, schreiben an einer Erfolgsgeschichte, die ebenso erstaunlich wie erklärbar ist. Moyes übernahm den Verein Anfang 2020 zum zweiten Mal, führte ihn aus der Abstiegszone in der vergangenen Saison zur Qualifikation zur Europa League und bringt West Ham als dauerhaften Konkurrenten für die etablierten Kräfte im oberen Segment der Premier-League-Tabelle in Stellung.