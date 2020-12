Premier League Inside: Wettbewerbsverzerrung oder neue Wertschätzung? Fan-Rückkehr in England

Es ist natürlich nur ein Zufall, aber auch Zufälle können Symbolwert haben. Arsenals Trainer Mikel Arteta war im März der erste Protagonist aus der Premier League, der sich mit dem Coronavirus infizierte. Am Tag nach Bekanntwerden seiner Erkrankung unterbrach die Liga den Betrieb und ging in den Lockdown, der bis Mitte Juni dauerte. Seitdem wird in England bekanntlich wieder gespielt, allerdings bisher nur vor leeren Rängen. Jetzt war Arsenal der erste Verein aus der Premier League, der wieder Fans empfangen durfte, und zwar am Donnerstagabend, beim 4:1 in der Europa League gegen Rapid Wien. 2000 Zuschauer waren zugelassen. Anzeige

Am Wochenende werden auch an anderen Standorten in der reichsten Liga der Welt zum ersten Mal seit März die Tore für Publikum geöffnet – allerdings nur an einigen, und auch nur für eine begrenzte Zahl an Zuschauern. Die Regierung von Premierminister Boris Johnson hat das Land in drei Risiko-Kategorien unterteilt, in denen seit Ende des zweiten nationalen Lockdowns unter der Woche unterschiedlich strenge Maßnahmen für den Alltag gelten. Von diesen Kategorien hängt ab, wo Fans ins Stadion dürfen und wo nicht.

Zehn Klubs aus der Premier League befinden sich in der mittleren Kategorie, und zwar die Londoner Vertreter Arsenal, Tottenham, Chelsea, West Ham, Fulham und Crystal Palace, die Südküsten-Vereine Brighton und Southampton und die beiden Liverpooler Klubs, neben dem FC Liverpool ist das Everton. Die übrigen Vereine, unter anderem Manchester United und Manchester City, liegen in Regionen, in denen die strengste Risiko-Stufe gilt. Ihre Stadien bleiben vorerst leer.

Recht machen kann man es in dieser komplizierten Lage nicht allen, und so löst die Zuschauer-Rückkehr gemischte Gefühle in der Premier League aus. Newcastle-United-Trainer Steve Bruce versteht nicht, warum nur wenige Tausend Fans in die Stadien dürfen, und Marcelo Bielsa, Seitenlinien-Guru von Leeds United, hält es für Wettbewerbsverzerrung, dass einige Vereine Zuschauer zulassen dürfen und andere nicht. Liverpool-Coach Jürgen Klopp deutet die Rückkehr der Fans “als schönes Zeichen”, und genau das ist sie wohl auch: ein kleiner Schritt Richtung Normalität.



Kaum Wertschätzung für Fans in England Die Vereine, bei denen Fans erlaubt sind, können es kaum erwarten, wieder Menschen in die Stadien zu lassen. Auch die Fachwelt sehnt die Rückkehr des Publikums herbei. Der Fußball bekomme “ein Stück seiner Seele zurück”, schreibt zum Beispiel die BBC. So viel Wertschätzung wird den Stadiongängern in England sonst nicht entgegen gebracht. Zuschauereinnahmen machen für die Vereine der Premier League geschätzt nur ein Siebtel des Umsatzes aus. Das meiste Geld verdienen sie mit dem Verkauf der Fernsehrechte – im Moment sind es 1,7 Milliarden Pfund pro Saison (!) alleine aus der nationalen Vermarktung.