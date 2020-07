Premier League Inside: Wie der Brexit den Transfermarkt beeinflussen wird

Nehmen wir als Beispiel mal Virgil Van Dijk. Der Niederländer ist ein Schlüsselspieler in der Meister- und Champions-League-Sieger-Mannschaft von Jürgen Klopps FC Liverpool , der wohl beste Innenverteidiger der Gegenwart, ein Weltstar. Und einer, der wohl nicht auf der Insel gelandet wäre, wenn vor ein paar Jahren schon die Regeln in Kraft gewesen wären, die nach vollzogenem Brexit gelten sollen.

Sie brauchen künftig eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis. Etablierte Stars dürften diese ohne Probleme bekommen, doch für jüngere oder unbekannte Profis könnte es kompliziert werden. Also für jemanden wie Van Dijk, der im Alter von 21 Jahren aus seiner niederländischen Heimat zum FC Celtic in Schottland transferiert wurde und sich erst dort und danach beim FC Southampton einen Namen machte, ehe ihn Liverpool Anfang 2018 zum damaligen Weltrekord-Preis für einen Abwehrspieler verpflichtete.

Wie der Fußball in England nach dem Brexit aussieht, darüber streiten der englische Verband (FA) und die Premier League. Der Verband will den EU-Austritt nutzen, um den heimischen Nachwuchs zu fördern, und drängt schon länger darauf, das Minimum der so genannten “homegrown players” pro Klub zu heben, von acht auf zwölf Spieler. Die Liga ist gegen diesen Plan, weil sie sich keine Beschränkungen für ihr Milliardengeschäft aufdrücken lassen will. Und wie es aussieht, hat sie in der Auseinandersetzung mit dem Verband einen Sieg eingefahren.