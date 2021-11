Premier League kompakt: Havertz trifft bei Chelsea-Dämpfer – Norwich und Farke feiern ersten Saisonsieg

FC Chelsea - FC Burnley 1:1 (1:0)

Der FC Chelsea hat es verpasst, die Tabellenführung in Englands Eliteklasse nachhaltig auszubauen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel kam gegen Kellerkind FC Burnley am Samstag nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Der deutsche Nationalspieler Kai Havertz brachte die "Blues" an der heimischen Stamford Bridge in Front (33.). Die Londoner verpassten es in der Folge, den Vorsprung auszubauen. Wieder Havertz (54.), Callum Hudson-Odoi (65.) und Ross Barkley (73.) ließen jedoch beste Gelegenheiten aus. So kam es wie es kommen musste: Matej Vydra markierte für die unterlegenen Gäste den späten Ausgleich (79.). Chelsea bleibt mit drei Zählern Vorsprung auf Verfolger Manchester City, das zuvor im Stadtduell gegen Manchester United die Nase vorn hatte (2:0), zwar Erster. Der FC Liverpool kann am Sonntag bei West Ham United jedoch auf einen Punkt heranrücken. Burnley bleibt bei acht Zählern auf Rang 18.

