Premier-League-Klubs verbünden sich gegen Newcastle United: Neue Sponsoring-Regel schränkt Geldfluss ein

Bei einem geheimen Treffen mit Vertretern aller 20 englischen Erstligisten hat laut der britischen Tageszeitung The Guardian eine deutliche Mehrheit der Premier-League -Klubs für eine Regelanpassung gestimmt. Diese sieht vor, Sponsoringverträge mit Unternehmen zu untersagen, die in Verbindung zu den eigenen Klub-Besitzern stehen. Nur Zwei Klubs sollen sich nicht für den Vorschlag ausgesprochen haben.

Die Regel, die insbesondere übermäßig hohe Zahlungen zugunsten des neureichen Klubs Newcastle United verhindern oder jedenfalls erschweren würde, wurde mit einer zu erwartenden klaren Mehrheit abgesegnet. Damit soll eine Umgehung des Financial Fairplays unterbunden werden, indem Newcastle diverse Sponsoren aus dem arabischen Raum akquiriert, zu denen Neu-Eigentümer und Multi-Milliardär Mohammed bin Salman in Verbindung steht. Der Klub aus dem Nordosten Englands stufe die neue Regel derweil als wettbewerbs- und gesetzeswidrig ein.

Newcastle United steht in der Premier League mit Platz 19 momentan auf einem Abstiegsrang. Die Magpies konnten keines ihrer vergangenen neun Spiele gewinnen und stehen bei drei Punkten aus acht Spielen. Am Sonntag bestritt bestritt das Team von Trainers Steve Bruce die erste Partie nach der saudischen Übernahme. Mit 2:3 ging das Spiel gegen gegen Tottenham Hotspur verlor. Der 60-Jährige steht seit seines Amtsantritts 2019 wegen seines vermeintlich ambitionslosen Spielstils heftig in der Kritik.