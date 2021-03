Premier League kompakt: Arsenal gewinnt Derby trotz Lamela-Traumtor – Leicester mit Kantersieg

FC Arsenal – Tottenham Hotspur 2:1 (1:1)

Der FC Arsenal hat im Nord-London-Derby in der Premier League einen prestigeträchtigen Erfolg eingefahren. Die Gunners gewannen am Sonntagabend mit 2:1 (1:1) gegen Stadtrivale Tottenham Hotspur. In einer phasenweise turbulenten Partie drehte Arsenal die Spurs-Führung, die Erik Lamela mit einem Traumtor erzielt hatte (33.). Martin Ödegaard (44.) und Alexandre Lacazette per Foulelfmeter (64.) brachten Arsenal letztlich auf die Siegerstraße. Anzeige

Die erste Hälfte begann durchaus turbulent. Vor allem die Hausherren kombinierten munter nach vorne und hatten auch die erste Großchance der Partie: Nach 16 Minuten zog Arsenal-Youngster Emile Smith-Rowe aus der zweiten Reihe ab. Sein schöner Versuch prallte vom Querbalken ab. Kurz darauf mussten die Spurs einen Rückschlag hinnehmen: Heung-min Son verletzte sich, musste für Erik Lamela ausgewechselt werden (19.). Die Gunners waren weiterhin die dominante Mannschaft, Lacazette verzog die nächste gute Gelegenheit am Tor vorbei (26.). Stattdessen fiel der Treffer auf der anderen Seite – und wie: Im Arsenal-Strafraum legte Lucas Moura auf den eingewechselten Lamela ab. Der Argentinier zirkelte den Ball kunstvoll per Rabona-Schuss ins rechte lange Eck (33.).

Arsenal steckte in der Folge aber nicht auf. Die Arteta-Truppe, bei der Pierre-Emerick Aubameyang nach einer Undiszipliniertheit kurzfristig aus der Startelf gestrichen wurde, hatte weiter zahlreiche gute Chancen. In der 37. Minute sorgte Cedric Soares für den zweiten Aluminium-Treffer, schoss mit Anlauf vom Strafraumrand wuchtig gegen den rechten Pfosten. Kurz vor der Pause klappte es dann aber doch noch mit dem Treffer: Einen Schuss von Real-Leihgabe Martin Ödegaard fälschte Spurs-Verteidiger Toby Alderweireld unhaltbar ins Tor ab (44.).

Mit der Energie des ersten Durchgangs konnte die zweite Hälfte zunächst nicht mithalten. Chancen waren auf beiden Seiten plötzlich Mangelware. Und so brauchte es auch einen Elfmeter, um die Partie zu entscheiden: Spurs-Verteidiger Davinson Sanchez fällt Aubameyang-Ersatz Alexandre Lacazette. Der gefoulte verwandelt den fälligen Strafstoß selbst (64.). Die Spurs bemühten sich in der Folge noch um den Ausgleich, obwohl Torschütze Lamela sein Team mit einer Gelb-Roten Karte nach einem Ellenbogen-Check schwächte. Kurz durften die Weiss-Blauen sogar jubeln: Ein Kopfballtor von Harry Kane wurde aber wegen Abseits nicht gegeben (83.). In der 90. Minute zimmerte der Kapitän zudem einen Freistoß an den Pfosten. Es blieb aber das letzte Highlight. Im Kampf um die Europapokal-Ränge droht die Mourinho-Elf auf Rang sieben nun vom Tabellen-Fünften West Ham United abgehängt zu werden. Arsenal steht indes unverbessert auf Platz zehn.



Leicester City – Sheffield United 5:0 (1:0) Am Nachmittag hatte Leicester City schon ein Ausrufezeichen im Kampf um die Champions-League-Ränge gesetzt: Gegen Schlusslicht Sheffield United, die sich am Samstag nach vier Jahren von Trainer Chris Wilder getrennt hatten und von U23-Coach Paul Heckingbottom auf die Partie eingestellt wurde, feierten die Foxes einen deutlichen 5:0 (1:0)-Sieg. Dabei brauchte die Mannschaft von Trainer Brendan Rodgers durchaus eine Weile, um ins Spiel zu kommen. Erst in der 39. Minute sorgte Kelechi Iheanacho für Leicesters Führung. Nach der Pause brachen dann aber alle Dämme: Ayoze Perez (64.), Iheanacho mit seinem zweiten und dritten Treffer (69., 78.) sowie Sheffields Ex-Leipziger Ethan Ampadu mit einem Eigentor (80.) besorgten den Kantersieg, der Leicester zwischenzeitlich auf Platz zwei führte. Am Abend (20.15 Uhr, Sky) kann Manchester United mit einem Sieg gegen West Ham aber wieder vorbeiziehen.