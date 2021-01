Premier League kompakt: Arsenal glänzt im Schnee von West Brom - Spektakel-Remis in Brighton

Der FC Arsenal meldet sich in der Vergabe um die Europacup-Plätze in der Premier League zurück. Beim Tabellen-Vorletzten West Bromwich Albion feierten die Londoner einen klaren Sieg, den dritten in Folge. In den weiteren Spielen des Tages gewann auch Stadtrivale Tottenham, Sheffield setzte seinen Negativ-Lauf fort und Brighton sicherte sich einen Punkt in einem Spektakel.