Ohne Mesut Özil: Aubameyang schießt Arsenal zum zweiten Saisonsieg

Der FC Arsenal hat sich in der englischen Premier League erneut zu einem knappen Sieg gemüht. Ohne Weltmeister Mesut Özil bezwangen die Gunners am Samstag den FC Burnley mit 2:1 (1:1). Alexandre Lacazette (13. Minute) und der frühere Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (64.) trafen am zweiten Spieltag im Emirates Stadion für die Hausherren, die in der Defensive Schwächen offenbarten.