Aubameyang schießt Arsenal bei Newcastle United zum Auftakt-Sieg in der Premier-League

Der FC Arsenal hat am ersten Spieltag der neuen Premier-League-Saison ohne seine beiden Profis Mesut Özil und Sead Kolasinac einen knappen Auswärtssieg geholt. Die Gunners mühten sich am Sonntag bei Newcastle United zu einem 1:0 (0:0). Den einzigen Treffer in der insgesamt zähen Partie erzielte der frühere Dortmunder Pierre Emerick-Aubameyang in der 58. Minute. Bei Newcastle stand der neu verpflichtete frühere Hoffenheimer Joelinton in der Startelf.