Premier League kompakt: Aston Villa siegt in Unterzahl - Hasenhüttl-Team mit Nullnummer

Aston Villa - Crystal Palace 3:0 (1:0)

Aston Villa rückt immer näher an die Spitzenteams der Premier League heran. Die Mannschaft von Trainer Dean Smith hat am Boxing Day ihr Duell gegen Crystal Palace klar mit 3:0 (1:0) für sich entschieden - und das trotz einer Gelb-Roten Karte gegen Tyrone Mings in der 45. Minute wegen wiederholten Foulspiels. Doch das Spiel mit einem Mann weniger brachte die Villans, die zu diesem Zeitpunkt dank eines frühen Treffers von Bertrand Traoré (5. Minute) bereits mit 1:0 führten und die klar bessere Mannschaft waren, nicht aus dem Konzept. In Halbzeit zwei legten Kortney Hause (66.) und Anwar El Ghazi (76.) noch zwei Tore in Unterzahl nach.

