Premier League kompakt: Chelsea-Krise setzt sich trotz Giroud-Tor fort - auch Leicester patzt

Der FC Chelsea hat in der englischen Premier League erneut gepatzt. Mit dem deutschen Nationalmannschaftstrio Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger kamen die Londoner am Montag gegen Aston Villa nur zu einem 1:1 (1:0). Nach nur einem Erfolg aus den vergangenen fünf Ligaspielen wird auch die Kritik an Trainer Frank Lampard zunehmen. Mit 26 Punkten rangiert Chelsea auf Platz sechs, punktgleich hinter Aston Villa, die allerdings noch zwei Nachholspiele zu bestreiten haben. Anzeige

Der französische Weltmeister Olivier Giroud brachte die Blues nach 34 Minuten in Führung. Fünf Minuten nach der Pause glich Anwar El Ghazi für das Team aus Birmingham aus. Villa, das zeitweise besser war, hatte zudem Pech, als ein Fernschuss von John McGinn an die Latte knallte (70.).

Lampard stellte seine Mannschaft nach der schwachen Leistung beim 1:3 im Derby gegen den FC Arsenal am Boxing Day auf einigen Positionen um. So musste Timo Werner, der gegen Arsenal aus Leistungsgründen zur Halbzeit ausgewechselt wurde, ebenso zu Beginn auf der Bank Platz nehmen wie unter anderem Tammy Abraham, Kurt Zouma und Thiago Silva. Überraschend kam DFB-Verteidiger Antonio Rüdiger zu seinem zweiten Startelf-Einsatz in dieser Premier-League-Saison. Für Werner startete Ex-Bayern-Flirt Callum Hudson-Odoi. Und Lampard ließ seine Stars lange auf der Bank schmoren: Der Ex-RB-Leipzig-Stürmer kam wie Kai Havertz, der seinen Stammplatz nach seiner Corona-Erkrankung verloren zu haben scheint, erst in der 72. Minute in die Partie. Beide konnten aber nicht mehr entscheidend ins Spiel eingreifen.

Leicester City patzt im Titelkampf - City-Spiel abgesagt

Im frühen Nachmittagsspiel patzte Leicester City im Titelkampf und kam nicht über ein 1:1 (0:0) bei Krisen-Klub Crystal Palace hinaus, das zuvor in zwei Ligaspielen insgesamt zehn Gegentreffer kassiert hatte. Der Underdog aus London ging durch Torjäger Wilfried Zaha (58.) sogar in Führung, nachdem Kelechi Iheanacho zuvor einen Elfmeter für Leicester verschoss (19.). Harvey Barnes rettete den Gästen mit mit einem späten Treffer (83.) immerhin noch einen Punkt. Während Palace als 13. im Mittelfeld hängen bleibt, springen die Foxes vorerst auf Platz zwei - mit drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer FC Liverpool, der den Vorsprung am Mittwoch (Auswärtssspiel bei Newcastle United) wieder vergrößern kann.