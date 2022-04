Premier League kompakt: Chelsea trotzt Real-Frust mit Gala und Werner-Doppelpack - Arsenal patzt erneut

FC Southampton - FC Chelsea 0:6 (0:4)

Der FC Chelsea hat sich den Frust nach der 1:3-Heimniederlage im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid mit einem klaren 6:0 gegen den FC Southampton in der Premier League von der Seele geschossen und neuen Mut für das Rückspiel am Dienstag in Spanien getankt. Schon zur Pause war die Partie entschieden. Nach der frühen Führung durch Marcos Alonso (8. Minute), legten Mason Mount (16.), Timo Werner (21.) und Kai Havertz (31.) schnell nach und stellten nach nur rund einer halben Stunde bereits auf 4:0 aus Londoner Sicht. Werner (49.) und Mount (54.) machten das Spiel mit ihrem jeweils zweiten Treffer nach dem Seitenwechsel endgültig zu einem Schützenfest. Durch den Sieg festigt das Team von Trainer Thomas Tuchel den dritten Tabellenplatz, Southampton rutscht nach dem fünften sieglosen Spiel in Folge auf Platz 13.

Anzeige