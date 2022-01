Premier League kompakt: Everton rutscht tiefer in die Krise – Gerrard und Aston Villa kassieren Pleite

FC Everton - Brighton & Hove Albion 2:3 (0:2)

Der FC Everton rutscht immer tiefer in die Krise. Die Schützlinge von Trainer Rafael Benitez kassierten am Sonntag beim 2:3 (0:2) gegen Brighton & Hove Albion bereits die neunte Saisonniederlage und müssen sich weiter nach unten orientieren. Alexis Mac Allister (3.) hatte die Gäste aus Brighton früh in Front geschossen. Dan Burn (21.) erhöhte kurz darauf auf 2:0. Everton lief in der Folge an und hatte die große Chance zum Anschluss. Everton-Profi Dominic Calvert-Lewin scheiterte bei einem Foulelfmeter jedoch an der Querlatte (25.). Im zweiten Durchgang machte es Anthony Gordon mit seinem Tor dann doch noch einmal spannend (53.), Mac Allister machte mit einem sehenswerten Treffer zum 3:1 jedoch alles klar (71.). Der erneute Anschluss durch Gordon (76.) kam zu spät. Brighton springt durch den Dreier im Tableau auf Rang acht. Everton ist als 15. noch sieben Punkte vom ersten Abstiegsplatz entfernt.

