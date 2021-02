Premier League kompakt: Everton schockt ManUnited spät - Hasenhüttl-Team kassiert fünfte Pleite in Folge

Später Schock für Manchester United in einem spektakulären Samstagabendspiel der Premier League: Die Red Devils um Trainer Ole Gunnar Solskjaer haben im Heimspiel gegen den FC Everton gleich zweimal einen Vorsprung verspielt und müssen mit einem 3:3 (2:0) leben. Mit der letzten Aktion des Spiels erzielte Dominic Calvert-Lewin den Ausgleichstreffer für die von Ex-Bayern-Trainer Carlo Ancelotti trainierten Toffees in der fünften Minute Nachspielzeit und rettete somit einen Zähler.

Dabei sah zunächst alles nach einem Sieg für ManUnited aus: Edinson Cavani (24. Minute) brachte die überlegenen Hausherren per Kopf in Führung. Bruno Fernandes legte kurz vor der Pause (45.) das 2:0 nach. Doch United wurde nach Wiederanpfiff schludrig und verspielte die Führung. Abdoulaye Doucouré (49.) und James Rodriguez (52.) glichen die Partie für Everton aus. Manchester erkämpfte sich die Führung durch einen Treffer von Scott McTominay (70.) zwar nochmal zurück, doch in der Nachspielzeit sollte schließlich der Ausgleich fallen. Durch das Remis liegt ManUnited nun mit zwei Punkten Rückstand auf den Lokalrivalen Manchester City, der am Sonntag beim FC Liverpool zum Topspiel gastiert, auf Rang zwei - hat aber bereits zwei Spiele mehr absolviert als die Citizens. Everton klettert durch den Punktgewinn am FC Chelsea vorbei auf Rang sechs.