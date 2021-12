Premier League kompakt: FC Liverpool gewinnt Derby - Chelsea-Sieg von Notfall überschattet

FC Watford - FC Chelsea 1:2 (1:1)

Der FC Chelsea bleibt dank des Siegtreffers von Hakim Ziyech Tabellenführer der Premier League. Der vom deutschen Trainer Thomas Tuchel trainierte Champions-League-Sieger setzte sich an der Vicarage Road beim Aufsteiger FC Watford knapp mit 2:1 (1:1) durch. Mason Mount (29.) brachte die Gäste nach Vorlage von Nationalspieler Kai Havertz in Führung. Der freche Premier-League-Neuling kam durch einen Treffer des Ex-Kölners Emmanuel Dennis (43.) jedoch wieder zurück ins Spiel. Für den Siegtreffer der etwas besseren Londoner sorgte schließlich Ziyech (72.) nach Kopfball-Pass von Marcos Alonso. Chelsea ist mit 33 Punkten vor Manchester City und dem FC Liverpool auch nach dem 14. Spieltag weiter Spitzenreiter in England. Watford rutscht auf Rang 17 ab. Timo Werner saß nach seiner schwachen Leistung beim 1:1 gegen ManUnited am Wochenende 90 Minuten auf der Bank.

Überschattet wurde die Partie von einem Zwischenfall auf der Tribüne. Wegen eines medizinischen Notfalls musste das Spiel nach 13 gespielten Minuten für fast eine halbe Stunde unterbrochen worden. Wie Watford mitteilte, hatte ein Zuschauer einen Herzstillstand erlitten. Spieler riefen die Ärzte. Der Mann wurde umgehend versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist demnach mittlerweile stabil.