Premier League kompakt: Fred erlöst Manchester United bei Rangnick-Debüt – Auch Tottenham siegt

Manchester United - Crystal Palace 1:0 (0:0)

Die Rangnick-Elf blieb damit auch im vierten Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage und fuhr im ersten Spiel unter dem bis zum Saisonende als Interimstrainer installierten Coach die ersten drei Punkte ein. Damit ist er der erste deutsche Premier-League-Trainer, der mit einem Sieg in seine Amtszeit startet. Durch den zweiten Liga-Erfolg hintereinander springt der Manchester-Klub auf Rang sechs der englischen Eliteliga und verkürzte den Rückstand auf Champions-League-Platz vier auf drei Zähler. Crystal Palace droht acht Punkte hinter United als Tabellen-Zwölfter im Niemandsland der Liga zu versinken.

Tottenham Hotspur - Norwich City 3:0 (1:0)

Auch bei Tottenham Hotspur hat der Trainerwechsel bestens funktioniert: In der Premier League bleiben die Nord-Londoner unter Coach Antonio Conte weiter ungeschlagen und feierten am Sonntag ihren dritten Liga-Sieg in Folge. Im Heimspiel ließen die Spurs Norwich City kaum eine Chance: Lucas Moura (10.), Davinson Sanchez (67.) und der Ex-Hamburger Heung-min Son (77.) sorgten mit ihren Treffern für den klaren Heim-Erfolg. Durch den Sieg springt Tottenham auf Platz fünf und überholt Stadtrivale Arsenal. Norwich ist nach dem Sieg von Newcastle am Samstag wieder Tabellen-Schlusslicht.