Premier League kompakt: Gündogan schießt ManCity in Herzschlagfinale zum Titel - Liverpool-Sieg reicht nicht

Meisterschaft

Herzschlagfinale in der Premier League: Im Rennen um die Meisterschaft hat sich Manchester City am 38. Spieltag erneut zum Champion der englischen Eliteklasse gekürt und den Titel verteidigt. Die Citizens, die mit einem Punkt Vorsprung auf Liverpool in das Saisonfinale gegangen waren, kamen gegen Aston Villa nach 0:2-Rückstand noch zu einem 3:2 (0:1). Dem FC Liverpool um Trainer Jürgen Klopp reichte gegen die Wolverhampton Wanderers auch ein später 3:1 (1:1)-Erfolg nicht, da die Schützenhilfe der "Villans" ausblieb.

Die "Reds" hatten zunächst einen frühen Nackenschlag zu verdauen. Pedro Neto brachte die "Wolves" in der 3. Minute in Führung. Liverpool reagierte mit dem gewohnten Pressing und kam zu ersten Chancen. Der Lohn: Sadio Mané sorgte nach Hackenvorlage von Thiago für den Ausgleich (24.). Der Senegalese war es auch, der das Spiel vermeintlich komplett drehte, sein Führungstor wurde jedoch wegen vorangegangener Abseitsstellung zurückgenommen (51.). Die Elf von Trainer Jürgen Klopp blieb im zweiten Durchgang klar besser, Mo Salah (84.) und Andrew Robertson (89.) machten den Dreier spät perfekt.

Europacup-Qualifikation

Mit einem souveränen 5:0 (2:0)-Auswärtssieg beim bereits feststehenden Absteiger und Tabellenletzten Norwich City hat sich Tottenham Hotspur Platz vier und damit den letzten Champions-League-Platz hinter dem FC Chelsea, gesichert. Dejan Kulusevski (16., 64.), England-Star Harry Kane (32.) und Heung-min Son (70., 75.) sorgten mit ihren Toren dafür, dass die Spurs im ersten Trainer-Jahr von Antonio Conte nach zwei Saisons Abstinenz wieder in die europäische Königsklasse zurückkehren. Der große Tottenham-Rivale FC Arsenal, der lange Zeit Favorit auf den CL-Platz war, gewann zwar sein letztes Saisonspiel gegen den FC Everton deutlich mit 5:1 (2:1), verspielte die Quali jedoch mit zuletzt zwei Niederlagen in Folge. Mit zwei Punkten Rückstand auf Tottenham wird Arsenal als Tabellen-Fünfter in der kommenden Saison in der Europa League antreten.