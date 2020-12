Premier League kompakt: Havertz und Werner springen mit Chelsea an die Tabellenspitze

Der FC Chelsea hat sich mindestens bis zum Sonntagnachmittag an die Spitze der Premier League gesetzt. Mit den beiden deutschen Nationalspielern Kai Havertz und Timo Werner in der Anfangsformation kamen die Londoner am Samstagabend zu einem 3:1 (1:1) gegen Leeds United und haben im Klassement nun jeweils einen Punkt Vorsprung auf Tottenham Hotspur und den FC Liverpool. Sowohl die Spurs (gegen den FC Arsenal) als auch die Reds (gegen die Wolverhampton Wanderers) können am Sonntag aber wieder vorbeiziehen. Anzeige

Chelseas Sieg gegen Leeds sicherten Olivier Giroud, der nach seinem Viererpack unter der Woche beim 4:0 in der Champions League beim FC Sevilla nun auch seinen ersten Treffer der Premier-League-Saison erzielte (27.), Kurt Zouma (61.) und der frühere Dortmunder Chrstian Pulisic (90.+3). Der Aufsteiger war zuvor durch Patrick Bamford in Führung gegangen (4.). Während Werner 90 Minuten auf dem Platz stand, musste Havertz in der 67. Minute für Mateo Kovacic weichen. Antonio Rüdiger stand im Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Bei Leeds musste der schon vor dem Spiel angeschlagene Nationalspieler Robin Koch bereits nach neun Minuten verletzt vom Feld.