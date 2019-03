Premier League kompakt: Huddersfield abgestiegen - ManCity wieder an der Spitze

Huddersfield Town muss nach zwei Jahren in der Premier League den Gang in die zweite Liga antreten. Die Terriers mit dem deutschen Trainer Jan Siewert stehen nach einem 0:2 (0:0) bei Crystal Palace und gleichzeitigen Erfolgen der Konkurrenz als erster Absteiger fest. Meister Manchester City eroberte unterdessen mit einem 2:0 (2:0)-Auswärtssieg beim FC Fulham am Samstag die Tabellenführung zurück. Man United setzte sich gegen den FC Watford mit 2:1 (1:0) durch.