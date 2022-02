Premier League kompakt: Jota glänzt bei Salah-Comeback – Arsenal zieht an ManUnited vorbei

FC Liverpool - Leicester City 2:0 (1:0)

Der FC Liverpool bemüht sich weiterhin, das Titelrennen in der Premier League offen zu halten. Die Mannschaft des deutschen Trainers Jürgen Klopp besiegte Leicester City trotz großer Dominanz nur mit 2:0 (1:0). Diogo Jota (34.) sorgte für den ersten Treffer, indem er nach einem Kopfball-Versuch von Virgil van Dijk beim Abpraller goldrichtig stand. Die mangelhafte Chancenverwertung des Meisters von 2020 sorgte für eine lange Zeit offene Partie. Jota (87.) entschied das Spiel spät nach Pass von Joel Matip endgültig. Leicester, das sich im FA Cup am Wochenende mit 1:4 gegen Zweitligist Nottingham Forrest blamierte, gelang es jedoch kaum, Druck zu erzeugen. Liverpool liegt als Tabellen-Zweiter durch den Sieg nun neun Punkte hinter Spitzenreiter Manchester City, Leicester ist Tabellen-Zwölfter und wird mit der Vergabe um die Europacup-Plätze in diesem Jahr wohl nichts mehr zu tun haben. Anzeige

In der 60. Minute gab Superstar Mohamed Salah sein Comeback für die "Reds". Der Ägypter hatte dem Klopp-Team wochenlang wegen des Afrika-Cups in Kamerun gefehlt. Am Sonntag unterlag Salah mit seiner Mannschaft dem Senegal um seinen Liverpool-Teamkollegen Sadio Mané im Finale nach Elfmeterschießen. Mané fehlte nach den Feierlichkeiten im Kader. Salah hatte in der 74. Minute allein vor Leicester-Keeper Kasper Schmeichel die große Chance auf das 2:0, scheiterte jedoch am Dänen. Wenig später fand auch ein Schlenzer des Top-Torjägers nicht den Weg ins Tor (78.). Trotzdem eine spektakuläre Rückkehr des "Egyptian King".

Wolverhampton Wanderers - FC Arsenal 0:1 (0:1)