Premier League kompakt: Klopp gewinnt deutsches Trainer-Duell - auch Chelsea und Tuchel mit Start nach Maß

Erfolgreicher Saisonstart für die großen Klubs der Premier League und ihre (deutschen) Trainer: Der FC Liverpool um Trainer Jürgen Klopp sowie Champions-League-Sieger FC Chelsea mit Coach Thomas Tuchel sind mit jeweils souveränen Siegen in die neue Spielzeit gestartet. Während die Reds durch ein 3:0 (1:0) Klopp zum Sieger im deutschen Trainer-Duell gegen Daniel Farke vom Aufsteiger Norwich City schossen, hatte Chelsea im London-Duell gegen Crystal Palace ebenfalls keine Probleme und gewann mit 3:0 (2:0). Anzeige

Bei den "Canaries" vor 27 000 Zuschauern an der Carrow Road boten die Liverpooler eine reife Leistung. Beim Comeback von Kapitän Virgil van Dijk nach fast einem Jahr Verletzungspause erzielten Diogo Jota (26. Minute), der später eingewechselte Roberto Firmino (65.) und Mohamed Salah (74.) die Treffer für die "Reds" gegen das unterlegene Farke-Team. Norwich, mit dem Ex-Bremer Milot Rashica, war nicht chancenlos. Coach Farke dürfte allerdings vor einer weiteren schweren Saison stehen. Schlechtes Omen: Vor zwei Jahren hatte seine Mannschaft als Aufsteiger ebenfalls am ersten Spieltag mit 1:4 in Liverpool verloren und war am Ende abgestiegen.

Lukaku bei Chelsea nicht im Kader - Havertz spät eingewechselt

Über einen 3:0-Erfolg jubelte auch Chelsea: Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel, die unter den Woche den europäischen Supercup gewonnen hatte, besiegte am Samstag zuhause den Londoner Rivalen Crystal Palace hochverdient. Marcos Alonso (27.) per Freistoß, der frühere Dortmunder Christian Pulisic (40.) und Chelseas Premier-League-Debütant Trevoh Chalobah (58.) trafen am ersten Spieltag an der heimischen Stamford Bridge gegen äußerst harmlose Gäste, die seit dieser Saison vom früheren Arsenal-Profi und französischen Ex-Weltmeister Patrick Vieira trainiert werden.

Während Tuchel die deutschen Nationalspieler Timo Werner und Antonio Rüdiger in die Startelf berief, kam Kai Havertz bei Chelsea erst zehn Minuten vor Schluss ins Spiel. Rückkehrer Romelu Lukaku, der am Donnerstag für die vereinsinterne Rekordsumme von rund 115 Millionen Euro verpflichtet worden war, stand wegen der in England geltenden Quarantäneregeln noch nicht im Kader der Blues.

Manchester United Tabellenführer - Hasenhüttl-Team verliert nach Führung