Premier League kompakt: Lacazette schießt Arsenal zum nächsten Sieg - Saints ohne Hasenhüttl nur mit Remis

Der FC Arsenal hat seinen Aufwärtstrend in der Premier League bestätigt. Drei Tage nach dem 3:1-Sieg im Derby gegen den FC Chelsea und dem damit verbundenen Ende der Sieglos-Serie haben die Gunners ihr zweites Spiel in Folge gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta feierte am Dienstagabend einen 1:0 (0:0)-Sieg bei Abstiegskandidat Brighton & Hove Albion. Den entscheidenden Treffer in einer umkämpften Partie besorgte Alexandre Lacazette in der 66. Minute - direkt nach seiner Einwechslung. Durch den Erfolg klettert Arsenal um DFB-Keeper Bernd Leno auf Tabellen-Platz 13 und verschafft sich Luft auf die Abstiegsränge.

