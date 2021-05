Premier League kompakt: Liverpool erobert Champions-League-Platz, Tottenham patzt schwer

Trainer Jürgen Klopp hat mit dem entthronten englischen Meister FC Liverpool am vorletzten Spieltag einen Champions-League-Platz zurückerobert. Die "Reds" siegten am Mittwoch beim FC Burnley 3:0 (1:0) und schoben sich damit an FA-Cup-Sieger Leicester City vorbei auf den vierten Platz. Zum Abschluss trifft Liverpool am Sonntag daheim auf Crystal Palace und kann dann die erneute Königsklassen-Teilnahme perfekt machen. Der frühere Hoffenheimer Roberto Firmino (43.), Nathaniel Phillips (52.) und Alex Oxlade-Chamberlain (88.) schossen den Sieg vor 3500 Zuschauern beim Tabellen-17. heraus. Gegen Burnley begann einst im Januar die Liverpooler Niederlagen-Serie an der heimischen Anfield Road.

