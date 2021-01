Premier League kompakt: Liverpool gewinnt dank Mo Salah bei West Ham – Leicester patzt

Der FC Liverpool hat seine Ergebniskrise offenbar endgültig überwunden. Der englische Meister gewann sein Auswärtsspiel beim Überraschungsklub West Ham United am Sonntagabend mit 3:1 (0:0) und verbesserte sich in der Tabelle der Premier League auf den dritten Platz. Für das Team von Trainer Jürgen Klopp war es nach einem sieg- und beinahe torlosen Monat der zweite Sieg in London binnen weniger Tage - am Donnerstag hatte es einen Erfolg bei Tottenham Hotspur gegeben.

