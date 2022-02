Premier League kompakt: Liverpool müht sich zum Sieg, Tottenham patzt - Weghorst verletzt

FC Burnley - FC Liverpool 0:1 (0:1)

Bei den Startelf-Comebacks von Sadio Mané und Mohamed Salah, auf die Trainer Jürgen Klopp wegen des Afrika-Cups länger verzichten musste, hat sich der FC Liverpool nur mit Mühe gegen den Tabellenletzten FC Burnley durchgesetzt - machte seine Sache beim knappen 1:0 (1:0)-Erfolg allerdings besser als Manchester United, das unter der Woche gegen den Underdog nicht über ein 1:1 hinaus kam. Fabinho (40.) markierte nach einem Eckball den einzigen Treffer für die "Reds", die sich mit den widrigen Bedingungen in Burnley schwer taten. Im Turf Moor war es extrem windig. Burnley hielt spielerisch gut dagegen, musste aber in der Schlussviertelstunde einen Schock verarbeiten. Ex-Wolfsburg-Star und Winter-Neuzugang Wout Weghorst verletzte sich bei der Landung nach einem Luftzweikampf am linken Bein und musste unter Schmerzen ausgewechselt werden.

