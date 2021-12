Premier League kompakt: Liverpool bleibt dank Salah-Rekord an City dran - Chelsea verliert Kontakt zur Spitze

FC Liverpool - Newcastle United 3:1 (2:1)

Dank einer historischen Bestmarke von Mo Salah bleibt der FC Liverpool Tabellenführer Manchester City auf den Fersen. Mit seinem Treffer zum 2:1 gegen Newcastle United war er nun in 15 aufeinanderfolgenden Spielen in der Premier League an mindestens einem Tor beteiligt. Das gelang vor ihm nur Jamie Vardy in der Meister-Saison von Leicester City 2015/2016.

Das Tor des Ägypters (25.) war für die Reds der Wendepunkt in der Partie gegen den Abstiegskandidaten, der durch Jonjo Shelvey früh (7.) mit 1:0 in Führung gegangen war. Diogo Jota glich in der 21. Minute für die Gastgeber aus, vier Minuten später netzte Salah zu seinem Rekord und zum Sieg ein. Kurz vor Schluss (87.) machte Trent Alexander-Arnold mit einem Distanzschuss alles klar. Liverpool bleibt Zweiter mit einem Punkt Rückstand auf Spitzenreiter ManCity.