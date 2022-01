Premier League kompakt: Liverpool nutzt City-Patzer – Arsenal enttäuscht gegen Schlusslicht Burnley

Crystal Palace - FC Liverpool 1:3 (0:2)

Der FC Liverpool hat den Abstand auf Spitzenreiter Manchester City verkürzt. Die Schützlinge von Trainer Jürgen Klopp setzten sich am Sonntag bei Crystal Palace souverän mit 3:1 (2:0) durch. Innenverteidiger Virgil van Dijk hatte die Weichen für die "Reds" nach einem Eckball per Kopf früh auf Sieg gestellt (8.). Trotz mehrerer Einladungen durch individuelle Fehler kamen die Hausherren in der Folge nicht zum Ausgleich. Stattdessen stellte Alex Oxlade-Chamberlain auf 2:0 (32.). Odsonne Edouard konnte für die Londoner kurzzeitig verkürzen (55.). Fabinho stellte per Strafstoß jedoch den alten Abstand wieder her (89.). Liverpool rückt damit auf neun Punkte an dem amtierenden Premier-League-Champion Manchester City, der am Vortag gegen den FC Southampton patzte (1:1), heran. Der Abstand auf Verfolger FC Chelsea wächst zudem auf vier Zähler an. Crystal Palace rutscht indes auf Rang 13 des Tableaus ab.

