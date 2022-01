Premier League kompakt: Liverpool stürmt auf Platz zwei - West Ham strauchelt

FC Liverpool - FC Brentford 3:0 (1:0)

Der FC Liverpool ist neuer Tabellen-Zweiter der Premier League. Die "Reds" um Trainer Jürgen Klopp setzten sich am Sonntagnachmittag im Heimspiel gegen den Aufsteiger FC Brentford nach anfänglichen Problemen letztlich souverän mit 3:0 (1:0) durch. Weiterhin ohne die beim Afrika-Cup weilenden Stürmer-Stars Sadio Mané und Mohamed Salah im LFC-Kader dauerte es bis zur 44. Minute ehe Liverpool durch Fabinho per Kopfball erstmals zuschlug-. Die weiteren Tore erzielten Alex Oxlade-Chamberlain (69.) und der eingewechselte Takumi Minamino (77.). Liverpool überholte dank des Premieren-Dreiers in diesem Jahr den FC Chelsea, der am Vortag mit 0:1 gegen Liga-Primus Manchester City verloren hatten. Mit einem weniger absolvierten Spiel als ManCity beträgt der Rückstand des LFC auf Platz eins elf Punkte.

