Premier League kompakt: Liverpool patzt gegen Aufsteiger West Brom - Leeds macht Sprung

Ärgerlicher Patzer gegen einen Abstiegskandidaten: Premier-League-Tabellenführer FC Liverpool ist durch einen späten Gegentreffer im Heimspiel gegen Aufsteiger West Bromwich Albion nicht über ein 1:1 hinaus gekommen - und hat damit die große Chance verpasst, sich um fünf Punkte von Verfolger und Stadt-Rivale FC Everton abzusetzen. Durch den Punktgewinn an der Anfield Road vergrößerte die Mannschaft von Jürgen Klopp den Abstand auf die Toffees nach dem 15. Spieltag aber immerhin auf drei Zähler. Sadio Mané brachte die Reds in der 12. Minute per Dropkick in Führung, ehe Liverpool in der Schlussphase bei einer Ecke der Gastgeber schlief und Semi Ajayi (82.) den Ball zum Ausgleich ins Tor köpfte.

