Premier League kompakt: ManCity legt im Titelrennen nach – Arsenal mit Big Points bei Chelsea

Das Titelrennen in der Premier League elektrisiert weiter. Nachdem der FC Liverpool am Dienstag erstmals seit Oktober wieder an die Spitze stürmte , siegte sich Manchester City einen Tag später wieder vorbei. Gegen Mittelfeld-Klub Brighton tat sich City trotz großer Dominanz vor dem Tor lange schwer. Erst im zweiten Durchgang öffneten Riyad Mahrez (53.), Phil Foden (65.) und Bernardo Silva (82.) mit ihren Treffern die Pforten und behielten die drei Punkte im Etihad-Stadion. City kommt damit nach 32 Spielen auf 77 Zähler, Liverpool bleibt mit einem Punkt weniger dicht auf den Fersen.

FC Chelsea – FC Arsenal 4:2 (2:2)

Im Rennen um die Champions League hat der FC Arsenal seine Mini-Krise überwunden – und wie: Nach vier Niederlagen aus fünf Spielen setzten sich die Gunners von Trainer Mikel Arteta im prestigeträchtigen Londoner Derby gegen den FC Chelsea mit 4:2 (2:2) durch. In einer turbulenten Partie an der Stamford Bridge bekamen die Zuschauer schon in Durchgang eins vier Tore zu sehen. Youngster Eddie Nketiah brachte Arsenal nach einem eklatanten Fehlpass von Antonio-Rüdiger-Ersatz Malang Sarr in Führung (13.), aber Nationalspieler Timo Werner konnte mit einem abgefälschten Schuss ausgleichen (17.). Emile Smith-Rowe brachte die Gäste dann nach feiner Kombination abermals in Führung (27.), ehe Blues-Kapitän Cesar Azpilicueta den erneuten Ausgleich besorgte (32.).

In Durchgang zwei brach der Torreigen zunächst ab. Beide Teams hatten das Visier allerdings weiter offen. Schließlich war es ein Abwehrfehler im Chelsea-Strafraum, der Nketiah zu seinem zweiten Treffer verhalf (57.). Die Gastgeber von Trainer Thomas Tuchel stemmten sich in der letzten halben Stunde noch vehement gegen die Niederlage. Arsenals Defensive geriet zwar einige Male ins Wanken, blieb aber auf den Beinen. Per Foul-Elfmeter machte Bukayo Saka kurz vor Schluss dann alles klar (90.+2). Arsenal zieht mit dem Sieg auf 57 Zähler punktgleich mit Erzrivale Tottenham, steht aber wegen der schlechteren Tordifferenz weiter auf Rang fünf und dürfte sich in den letzten sechs Spielen ein intensives Rennen mit den Spurs um Champions-League-Rang vier liefern.