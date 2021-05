Premier League kompakt: ManUnited vertagt City-Titel – Arsenal schießt West Brom zum Abstieg

Aston Villa – Manchester United 1:3 (1:0) Über 28 Spielminunten – plus Halbzeit – durften sich die Fans von Manchester City am Sonntag aufs Jubeln vorbereiten. So lange lag Stadtrivale United im Auswärtsspiel in der Premier League bei Aston Villa zurück – und hätte City damit vorzeitig zum Meister gemacht. Doch der letzte (auch nur noch theoretische) Verfolger der Mannschaft von Pep Guardiola kam am Sonntag zurück. Nach der Führung von Villa durch ein Traumtor von Bertrand Traoré (24.) antwortete United im zweiten Durchgang gleich dreifach: Erst glich Bruno Fernandes nach der Halbzeit per Foulelfmeter aus (52.). Dann besorgte Youngster Mason Greenwood wenig später die Führung (56.). Und kurz vor dem Ende setzte der eingewechselte Edinson Cavani nach Flanke von Marcus Rashford per Kopfball den Deckel drauf (87.) – und schürte die Rufe der United-Fans nach einer Vertragsverlängerung mit dem Uruguayer, der nur bis Saisonende gebunden ist. Villas Ollie Watkins sah kurz vor dem Ende noch die Gelb-Rote Karte (89.). Anzeige

West Ham United – FC Everton 0:1 (0:1) Diese Niederlage lässt den FC Liverpool hoffen: West Ham United hat am Sonntag gegen den FC Everton Federn gelassen. Nach dem 1:0-Sieg der "Toffees" könnte der FC Liverpool um Trainer Jürgen Klopp im Nachholspiel gegen ManUnited am Donnerstag an West Ham auf Platz fünf vorbeiziehen und bis auf drei Punkte an Leicester City auf Champions-League-Platz vier heranrücken. West Ham geriet am Sonntagnachmittag schon im ersten Durchgang durch ein Tor von Dominic Calvert-Lewin in Rückstand (24.) und fand nicht mehr zurück in die Partie.